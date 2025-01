La Fraap menace de relancer la grève

La Fédération de rassemblement des agents de l’administration de Polynésie (Fraap) qui avait suspendu sa grève la semaine dernière, a poursuivi les discussions ce lundi, cette fois devant le Conseil supérieur de la fonction publique (CSFP).

Cinq organisations syndicales et la Fraap étaient présentes. « Le ministère a décidé de réunir le Conseil supérieur avec les autres syndicats et l’administration. L’étude du dossier fait de cette manière-là ne nous a pas du tout plu », a déclaré Georges Ateo porte-parole de la Fraap à la fin de la rencontre.

Huit propositions devaient être étudiées. Une a finalement était retenue, mais pas celle de la Fédération, qui menace de mettre fin à la suspension de grève. « La grève n’a pas été levée, le préavis court toujours, rappelle Georges Ateo. Donc nous nous attendons à une réunion dans le cadre de négociations ». La Fédération déplore que la proposition retenue ne rejoigne « aucunement » la leur. « C’était inconcevable que nous puissions venir discuter de nos négociations devant des personnels de l’administration et d’autres syndicats ».

La ministre de la Fonction publique Vannina Crolas explique que la proposition choisie ce lundi l’a été à « la majorité des membres du CSFP, sept sur onze, et donc c’est une des quatre propositions qui a été transmise la dernière fois. C’est une proposition qui va concerner tous les agents de catégorie D pour 252 millions. On vient respecter ici ce que le Président a annoncé, entre 10 et 20 pour les premiers échelons. Maintenant, on est montés à 12, 11 et 10 pour les premiers échelons, et avec un minima de 5 points d’indice pour l’ensemble des agents. Ce sont les 1 856 agents qui sont concernés par cette revalorisation pour 252 millions ».

Si la Fraap conteste le vote de ce lundi, la ministre explique que « tout projet de texte, ça c’est la règle, qui vient modifier par délibération les dispositions du statut de la fonction publique, doit obligatoirement passer par le CSFP. (…) On a pris une note de leur demande, mais on va transmettre au Conseil des ministres, comme le Président l’a annoncé le 29 janvier prochain, à Nuku Hiva, les votes qui ont été effectués aujourd’hui par les membres du CSFP. Pour nous, le vote est valide, puisque tous les membres étaient présents et tous les membres ont participé au vote ».

Pour rappel, la Fraap demande une revalorisation des grilles de rémunération des agents de catégorie D avec une réévaluation dégressive des rémunérations « de 20 à 10 points d’indice à partir du 1er échelon de chacun des 4 grades ».

Vannina Crolas se dit consciente qu’une grève pourrait démarrer. « Ils peuvent se mettre en grève du jour au lendemain. C’est la liberté de grève. Donc pour nous, ils décident en connaissance de cause, en fonction des avancées qu’ils ont pu avoir dans le cas des négociations, même s’il n’y a pas eu de protocole de signé. Mais le Président a annoncé des choses, et là, on vient juste exécuter ce que le Président a annoncé. »

Une première grève avait déjà paralysé le trafic aérien local en décembre dernier.