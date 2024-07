La FRAAP en tête dans la fonction publique territoriale

Les résultats des élections des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires sont tombés il y a quelques jours. Avec 915 voix, la FRAAP devient le premier syndicat dans la fonction publique territoriale, détrônant ainsi la CSTP/FO.

Jean-Paul Urima, le secrétaire général de la Fédération compte bien se servir de ce nouveau statut pour se faire entendre par la ministre de la Fonction publique et le président du Pays : « Cela nous permet également d’être beaucoup plus en prise directe avec le gouvernement. Par exemple, la notion de représentativité des syndicats dans le Pays. Nous qui sommes dans la fonction publique, nous sommes un peu le vilain petit canard. Et nous entendons fermement rectifier le tir à ce sujet-là ».