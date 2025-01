La Fête du printemps, une occasion pour célébrer les bonnes relations entre nations

Vectrice d’union dans la culture chinoise, la Fête du printemps est l’un des évènements les plus importants du calendrier des festivités. Des valeurs culturelles partagées en Polynésie, notamment par les partenaires politiques du pays qui souhaitent renforcer leurs relations diplomatiques dans un contexte géopolitique contrarié.

« On est une toute petite collectivité au milieu du Pacifique, donc le mieux est de s’entendre avec les deux blocs qui vont s’affronter prochainement, on imagine, avec la tension commerciale qui commence à grimper suite à l’élection du président des États-Unis », a indiqué le député de Polynésie, Moerani Frébault.

La stratégie chinoise dans le Pacifique, parfois décriée, influe également sur la Polynésie, selon le conseiller diplomatique du haut-commissariat, François Goldblatt.

« Vous vous souvenez qu’au mois de septembre, il y a eu un essai de missile balistique chinois qui était tout à fait légal et légitime. Il a suscité, ici, un certain émoi. Cet essai est venu rappeler une chose importante : nul n’est à l’abri des questions et des problèmes qui peuvent se poser à la surface du globe. Cela fait partie des choses avec lesquelles nous devons vivre. Le dialogue entre la France et la Chine est là pour justement éviter que ce type d’évènement donne lieu à de mauvaises interprétations », a-t-il expliqué.

Et lorsque l’on évoque le développement de coopérations, notamment militaires, entre l’Empire du milieu et la France, le diplomate n’élude pas la question : « Dès lors que la Chine poursuit un agenda marqué par le respect des autres souverainetés, il n’y a pas de raison que certains sujets soient exclus des possibilités. Tout est ouvert et nous travaillons, pour ce qui nous concerne, dans un esprit ouvert ».

Un état d’esprit partagé par le consul de Chine. « La Chine est ouverte dans tous les domaines avec l’ensemble des pays, aussi bien dans les domaines politiques, économiques, culturels que militaires. On aimerait que ce genre de coopérations puissent être réalisées un jour », a appelé de ses vœux Tian Lixiao.

Autre signe de courtoisie diplomatique, la présence de l’agence consulaire des Etats Unis en Polynésie. Loin des provocations du président Trump face à la Chine, le représentant local de l’Oncle Sam assure entretenir d’excellentes relations avec son homologue.

« C’est facile. Ce n’est pas mon devoir ni celui du consul de faire valoir les différences politiques. Je vois plutôt quelque chose de sympathique et de très amical entre les deux nations », s’est félicité Christopher Kozely.

Selon le dicton « le printemps s’annonce toujours rempli de promesses », cette Fête du printemps aura permis aux participants de renouveler leurs vœux de paix et de coopération.