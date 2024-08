La direction des Talents et de l’Innovation de la Polynésie française (DTI) créée par arrêté

Vannina Crolas, a présenté en Conseil des ministres ce mercredi le projet de création de la direction des Talents et de l’Innovation (DTI). Cette nouvelle entité reprend et structure en les optimisant, les missions et les activités de la direction Générale des Ressources humaines (DGRH) et de la direction de la Modernisation et des Réformes de l’Administration (DMRA).



La DTI aura notamment pour mission de :

Aider à la décision et accompagner les politiques publiques de la Polynésie française pour la modernisation du service public ;

Soutenir et faciliter l’optimisation des organisations pour un service public de qualité ;

Prendre en compte l’individu et ses richesses dans son environnement professionnel ;

Piloter et gérer les ressources humaines pour des organisations optimisées.

La création d’une section des parcours individuels a pour objectif de permettre une centralisation du suivi des carrières et des compétences, jusqu’alors très cloisonnée. Le suivi des agents sur l’ensemble du territoire sera également renforcé au niveau des subdivisions déconcentrées.

La nouvelle structure, dont la prise d’effet a été fixée au 1er janvier 2025, sera dotée de 123 postes incluant 17 agents de la direction du Budget et des Finances (DBF) chargés de la gestion de la paie.

Le personnel a été informé de ce projet le 26 janvier dernier par la ministre, souligne le compte-rendu du conseil des ministres de ce 21 août. Il a ensuite été abordé plus en détail lors de deux séances du comité technique paritaire (CTP) le 1er février et le 3 juin. Les 22 et 23 juillet, le CTP a été consulté afin de rendre un avis sur l’arrêté.

Les organisations syndicales représentatives de la fonction publique ont également été reçues le 12 juillet par la ministre et le 20 août 2024 par le Président de la Polynésie française afin de leur exposer le projet, répondre à leurs questionnements et s’enrichir de leurs observations.

Pour lever les craintes exprimées par le personnel, un accompagnement à la conduite du changement, réalisé par un prestataire externe, a été mis en œuvre sur la période de juin à juillet 2024, sous forme d’ateliers communs aux deux services et d’entretiens individuels. Quant aux phases de diagnostic et de travail collaboratif sur l’organisation de la DTI, elles ont été organisées avec les managers ainsi qu’avec l’ensemble des agents de la DGRH et de la DMRA, assure le Pays.