La CSTP-FO répond aux accusations de traîtrise venant de la FRAAP

« Je ne sais pas pourquoi ils m’accusent de complicité. Il faut que les syndicats puissent négocier avec le gouvernement et puis les employeurs. Nous, on est là pour défendre les salariés », a déclaré Patrick Galenon, en marge des travaux du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel, ce jeudi.

« Maintenant, la FRAAP, je ne sais pas qui sont ces gens-là d’ailleurs. Ils se comparent à Mandela ou je ne sais pas qui. Ils doivent savoir ce qu’ils demandent au Pays (…) 40% d’augmentation pour les fonctionnaires, c’est insensé (…) Ça représente 11 milliards pour le Pays, déjà, pour augmenter tous les fonctionnaires. Mais c’est très bien s’ils réussissent ça. Et après, il faut que les privés suivent aussi, tant qu’à faire. Pourquoi les fonctionnaires, vous aurez 40% d’augmentation et pas les salariés du privé ? C’est pour ça que je dis que c’est insensé », a-t-il ajouté.

Le secrétaire général de la CSTP-FO dit avoir « fait des propositions de l’ordre de 6% bien avant qu’ils fassent leur grève » et avoir « demandé que les plus basses catégories » disposent de «5000 francs en plus par mois ».

« Si le Pays nous l’a accordé, tant mieux. S’ils ont demandé 20 000 francs et ne l’ont pas eu, que voulez-vous que je vous dise ? (…) On n’a pas eu 40% d’inflation, quand même (…) Maintenant, qu’ils demandent 20 000 francs, c’est de la surenchère. 20 000 francs, je vais vous dire, moi, ce n’est pas assez. Il faut 25 000. Après, on va à 30 000. Ce n’est pas comme ça qu’on réfléchit », a-t-il conclu.