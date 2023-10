La communauté juive du fenua marche en soutien à Israël

Ils ont bravé la pluie pour exprimer leur peine et leur solidarité envers les victimes des derniers épisodes du conflit entre Israël et le Hamas. Une vingtaine de ressortissants israéliens installés en Polynésie se sont réunis à la mairie de Papeete ce jeudi matin, pour marcher jusqu’à la Présidence.

« Tant que la communauté fait corps et qu’on se soutient… confie l’un des marcheurs. C’est comme la communauté Polynésienne dans le monde j’imagine » . « Mon frère vivait à Tahiti depuis 30 ans, il est à Tel Aviv depuis deux ans. Ma petite nièce qui a grandi à Tipaerui est prise de crises de paniques quand la sirène se met à retentir » , décrit un autre.

Venus avec des drapeaux et des pancartes, les marcheurs ont adressé leurs pensées à leurs proches et à la population d’Israël. En milieu de matinée, les représentants de la communauté juive ont été reçus par l’épouse du président du Pays, et le chef du service des relations internationales. Le Haut-commissaire Éric Spitz s’était lui rendu à la synagogue de Papeete le 11 octobre, quatre jours après l’attaque du Hamas dans le Sud de la bande de Gaza.

Le consul honoraire d’Israël en Polynésie Serge Cohen Solal compte rejoindre sa famille au proche Orient pour soutenir ses petits-enfants. « Il ont besoin de soutien. Je suis leur grand-père. Peut-être que je sers à quelque chose, peut-être que je ne sers à rien, mais j’y vais quand même » , lance-t-il.

Si peu de monde a fait le déplacement, la communauté dit recevoir, chaque jour, des dizaines de messages de soutien de toutes les confessions religieuses du fenua et de la société civile.