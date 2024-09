Keanui Brothers, un Polynésien au casting de The Voice

Il a beau avoir 31 ans, il ne s’est pas pour autant arrêté de rêver d’une carrière de chanteur. Dans les jardins de Montmartre où TNTV le retrouve, en contrebas du Sacré Cœur, Keanui Brothers a sorti la guitare et pousse quelques vocalises.

Il y a quelques mois, ce passionné a quitté le fenua pour la capitale, un grand saut pour s’investir à fond dans la musique, dans laquelle il a baigné alors qu’il n’était encore qu’un bébé. « C’est dans le sang, on aime ça, on aime partager, sourit-il. Côté maman, mon grand-père était un grand musicien à Tahiti, il faisait partie des plus grands bands de l’époque. Côté papa, on a une famille qui aime ça, chanter, partager, c’est ça qui est beau, cette envie de continuer, de perdurer » .

À Tahiti, Keanui avait l’habitude de se produire sur les scènes locales. Dans quelques jours, il tentera sa chance au casting de l’émission The Voice, l’un des plus gros télé-crochets mondiaux. L’artiste a déjà choisi la chanson qu’il interprétera : « Sous le vent » le morceau mythique de Céline Dion et Garou, incontournable au fenua. « S’approprier cette chanson, ce n’est pas facile, tempère-t-il. Il faut vraiment vivre cette musique, il faut vraiment être à l’intérieur, ce n’est pas chanter pour chanter. Quand je chante cette musique, je suis transporté (…) et c’est ça qui donne un plus, je mets de l’émotion à travers les paroles, ce qui donne encore un peu plus de sens à la musique. Pour moi c’est ça qui est beau » .

Il tentera d’imiter un autre polynésien, le Hawaiien Iam Tongi, qui avait remporté la 21e saison d’American Idol en mai 2023. Quelle que soit l’issue des sélections, Keanui a l’intention de rester dans l’Hexagone. Depuis plusieurs mois, il se produit sur les scènes de festivals les week-end. Il a notamment fait une apparition remarquée lors de la consécration de Kauli Vaast sur la scène du club France, accompagnant le champion olympique de surf à la guitare.

L’éloignement de son garçon et son âge ne le freinent pas dans quête de succès. « C’est la chance de ma vie, et peut-être un rêve qui se réalise aussi, parce que je chante depuis tout petit. J’avais abandonné la musique pendant 11 ans, quand j’ai eu mon fils, j’ai laissé tout de côté » . Après le Covid, il s’y est remis, corps et âme. Et espère que son histoire touchera le public français.