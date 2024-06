JO 2024 : Répétition générale au RSMA pour que la flamme ne s’éteigne jamais

Les démineurs ont passé ce matin au crible la vingtaine de véhicules du convoi pour écarter toute menace durant le relais de la flamme olympique jeudi 13 juin. « Nous faisons cela sur les véhicules avant l’arrivée de la flamme… il y a tout le stade à fouiller. On procède à toute cette sécurisation. Et après sur place, il peut y avoir des sacs abandonnés… on sera là pour neutraliser toute menace qui peut intervenir » explique l’adjudant Sébastien, équipier du groupe de déminage.

Dans un cadre strict, militaires, gendarmes, policiers et pompiers répètent le relais de la torche. Elle n’est pas allumée. Les lanternes se trouvent entre les mains des gardiens. Ils ont été spécialement recrutés par le ministère de l’Intérieur pour garder les yeux sur la flamme olympique. « C’est une sécurité maximale. La flamme est presque plus importante qu’un chef d’État… presque. Ce sont les Grecs qui nous ont confiés cette mission et cette symbolique. À charge pour nous de la conserver allumée jusqu’à la fin des Jeux olympiques » indique Jerome Biville, gardien de la flamme.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Chaque mouvement est millimétré. 18 coureurs entourent le porteur de la flamme en permanence. 76 membres des forces de l’ordre, dont le GIGN, escortent un convoi animé et coloré. « La flamme a été allumée le 16 avril à Marseille. On a aucun doute que cette étape polynésienne va être colorée de la culture polynésienne. On est vraiment très content ! On a hâte d’être demain pour voir ces dizaines de milliers de personnes qui vont venir voir la flamme depuis Teahupoo jusqu’à Papeete » admet Grégory Murac, directeur délégué du relais de la flamme pour Paris 2024.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

À bord d’une pirogue, Vahine Fierro et Kauli Vaast, nos champions de surf, allumeront la flamme à partir du site de compétition de Teahupoo demain à 6 heures 30. En tout, 124 Polynésiens se relaieront pour porter le flambeau olympique dans 11 communes.