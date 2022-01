Intempéries : accalmie aux îles du Vent, vigilance rouge maintenue aux Raromatai

Une accalmie s’est dessinée cette nuit à Tahiti et Moorea. Selon Météo France, les îles du Vent sont restées en marge des nuages les plus actifs. Pour autant, de fortes précipitations pourraient encore toucher en particulier les côtes Nord et Est ce samedi. Des précipitations qui viennent s’ajouter sur des sols encore saturés. La vigilance passe de rouge à orange pour la pluie.

Ces dernières 48 heures, il est encore tombé 225L/m² à Mahina, 215L∕M² à Hitiaa, 225L∕M² à Taiarapu Est et 240L/M² à Haapiti. En 72 heures, on atteint 400L/M² à Mahina et 350L/M² à Hitiaa note Météo France.

Par ailleurs, les renforcements temporaires du vent restent possibles avec des rafales autour de 70 kilomètres/heure sous grains.

Aux îles Sous-le-Vent en revanche, la vigilance rouge est maintenue. De fortes précipitations continuent de concerner les îles. Les derniers cumuls de précipitations relevés en 48 heures donnent 260 L∕m² à Huahine et 220 L/m² à Raiatea.

Par ailleurs des renforcements temporaires du vent sont possibles avec des rafales dépassant parfois les 80 kilomètres/heure sous grains prévient Météo France. La mer reste forte avec des creux de 2 mètres 50 à 3 mètres pouvant occasionner des submersions à la côte sur les zones exposées et non protégées par une barrière de corail.

Ce type de temps se maintient jusqu’à samedi soir au moins.

Les prévisions complètes sont à consulter ICI