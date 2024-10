Inauguration de l’hôtel Maitai Express de Papeete, premier de la chaîne en zone urbanisée

Sa grande façade irisée trône au bout de l’avenue du Prince Hinoi : l’hôtel Maitai Express, dernier né de la chaîne exploitée par HMS et le groupe Pacific Beachcomber, a été inauguré ce lundi.

Conçu par les parents de Cléo Mourareau, présidente de la société propriétaire, le bâtiment complètement rénové remplace celui de l’ancien hôtel Ibis et du casino de Papeete. Des artisans locaux ont participé à l’ameublement. « On ne voulait pas que ça ressemble à un hôpital, avec toutes les chambres identiques, les mêmes lampes, ou les mêmes fauteuils, explique-t-elle. On a eu des artisans locaux fabuleux, qui travaillent le pareo, le pandanus… » .

L’équipe s’est donnée trois mois pour prendre ses marques et lancer l’activité. « Tout le monde nous attendait au tournant, on a attisé la curiosité, souffle la directrice de l’établissement Teipo Faaeva, évoquant les nombreuses discussions autour de sa façade, bien différente des premières maquettes présentées. C’était un vrai défi en soi » .

– PUBLICITE –

(Crédit Photo : TNTV)

(Crédit Photo : TNTV)

Très longiligne, le bâtiment, est parsemé de hublots, à l’image d’un navire. Il accueille 62 chambres dont 8 suites, dans un environnement urbain où les hôtels se font rares. L’établissement vise une clientèle plus variée que sur les complexes de Huahine, Bora Bora et Rangiroa. « On a des Polynésiens, des gens qui viennent des îles, des gens qui sortent des bateaux… On est à la croisée des chemins, en plein centre-ville, rappelle le directeur régional des hôtels Maitai Christophe Gomet. On a le marché juste derrière l’hôtel, on apprend à redécouvrir Papeete puisqu’on est à pieds, sans besoin de véhicule. On a tout sous la main en face de l’hôtel » .

S’il a déjà trouvé sa clientèle, l’établissement s’attend à un afflux supplémentaire avec l’ouverture imminente du terminal international de croisière.