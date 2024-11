La fréquentation hôtelière en baisse en septembre 2024

En septembre 2024, l’hôtellerie internationale en Polynésie française a enregistré une diminution de 0,7 % des chambres louées (58 638) par rapport à septembre 2023. Une tendance négative surtout marquée chez les clientèles nord-américaines et du Pacifique, tandis que le marché local et japonais affiche une hausse de 16 % et 27 % respectivement. Le coefficient moyen de remplissage (CMR) a baissé de 4,8 points, atteignant 76,4 %, un indicateur de la diminution générale du taux d’occupation.