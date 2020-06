Guy Rauzy décoré de l’ordre de Tahiti Nui

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Après avoir été fait « Chevalier de la Légion d’honneur », « Chevalier de l’ordre des Palmes académiques » et « Officier de la Légion d’honneur », Guy Rauzy a été élevé au rang de Commandeur de l’Ordre de Tahiti Nui, jeudi 25 juin 2020 par le président du Pays.

Né à Tahauku aux Marquises, ce passionné de pêche a été directeur d’école à Papeari et à Hiva Oa, où il a été élu maire de 1972 à 2008 : « soit 36 ans d’engagement ininterrompu en faveur de la population. Au service de votre île, vous faites de votre commune l’une des plus dynamiques de Polynésie en la dotant d’infrastructures nouvelles : voiries, électrification, lotissement communal, carreau de concassage complet, atelier de fabrication de parpaings, complexe culturel en hommage à Brel et Gauguin. Grace à votre esprit entrepreneurial et visionnaire, vous avez bâti de toutes pièces une commune moderne qui bénéficie, aujourd’hui encore, d’une excellente structure financière » a indiqué Edouard Fritch dans son discours.

Guy Rauzy a également été le membre fondateur du Syndicat de promotion des communes de Polynésie (SPCP) et son premier président en 1980 pendant 3 mandats. Il a aussi été élu conseiller territorial à l’Assemblée de Polynésie Française de 1967 à 1996.