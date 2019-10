Gendarmerie : Christelle Tarrolle, première femme au commandement de la section de recherches de Papeete

La lieutenante colonelle Christelle Tarrolle est la première femme a accéder à ce poste au fenua : “Je suis très fière et très honorée qu’on m’ait confié le commandement de la section de recherches de Papeete. Je suis la première femme a commander cette unité et pour moi c’est vraiment un honneur.”

Une femme à la tête de cette unité spéciale… cela va-t-il changer quelque chose ? “Je pense qu’en étant une femme, on ne peut pas commander comme un homme. On commande avec sa sensibilité. On a une manière de commander qui est différente. Le but n’est pas d’essayer de commander comme un homme mais de trouver sa propre voie de commandement, de commander à sa manière. Comme je l’ai déjà fait par le passé quand j’ai commandé la compagnie de Grenoble également.”

Christelle Tarrolle a déjà occupé de hauts postes ailleurs en France. Mais elle a une affection particulière pour le fenua : “Ce que j’aime beaucoup en Polynésie, c’est la proximité avec les gens. Les gens ont gardé cette authenticité que beaucoup ont perdu en métropole voire aussi en Corse où j’ai servi également. C’est ce qui, je trouve est très important ici, c’est que les gens sont authentiques et pour moi c’est une des qualités essentielles.”

La lieutenante colonelle est titulaire de plusieurs diplômes notamment en science criminelle et droit pénal des affaires. Elle a notamment occupé le poste de commandement de division atteintes aux personnes en charge de la lutte contre les stupéfiants et les homicides à la section de recherches de Montpellier.

Depuis 2018, elle était adjointe au commandement de la Section de recherches de Papeete.

A son nouveau poste, Christelle Tarrolle aura entre autres mission de lutter contre le trafic d’ice, mais aussi la possession illégale d’armes : “Je pense que le Pays a pris conscience de ce problème (…) Je sais qu’une évaluation va être faite avec une étude. C’est une bonne chose. Il n’y a qu’en travaillant tous ensemble avec la coopération de tous les services, qu’on arrivera à lutter contre ces phénomènes.”