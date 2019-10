Festival des arts des îles Marquises : une réglementation spéciale pour le mouillage des navires

Pour des raisons relatives à la sécurité de la circulation maritime dans le chenal et pour garantir le bon accès aux installations portuaires par des navires à passagers (notamment l’Aranui V) durant le Festival des Marquises, le Conseil des ministres a adopté le dispositif suivant :

– mise en place de deux zones générales d’interdiction de mouillage et de stationnement des navires couvrant l’ensemble des baies de Hakahau et Hakahetau ;

– à l’exclusion de deux zones spéciales de mouillage et de stationnement réservées en fond de baies pour les navires de longueur inférieure ou égale à dix-sept mètres.

Cette réglementation du mouillage des navires sera mise en place du 12 au 22 décembre prochains, pour couvrir l’ensemble des périodes d’arrivée et de départ des navires venant pour le festival des arts.

Les opérations de débarquement et d’embarquement du fret et des passagers par les navires assurant ou participant à des missions de service public (Aranui, Taporo IX, Te Ata o Hiva, Tahiti Nui 1, Arago et Bougainville) continueront de se faire au quai de Hakahau, ces navires mouillant ensuite à l’extérieur des baies s’ils restent sur place.

Une information sur cette réglementation sera fournie aux usagers par l’organisateur de la manifestation, par affichage en mairie et à proximité des zones en français et en anglais, et sur le site internet de la Direction polynésienne des affaires maritimes. Les zones réservées aux navires de 17 m ou moins en baies de Hakahau et Hakahetau seront également matérialisées sur le plan d’eau avec un balisage adapté durant le Festival des arts des îles Marquises.

