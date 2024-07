Feminui, un podcast féminin made in Tahiti voit le jour

Un nouveau podcast made in fenua a récemment vu le jour. Feminui, lancé par Angelina, se veut être un podcast féminin, « pour les femmes et les hommes, par les femmes ». Le premier du genre à Tahiti.

C’est à la suite d’un souci de santé, qu’Angelina s’est rendue compte qu’elle manquait d’informations. « J’ai réfléchi à ce que je pouvais faire pour que d’autres femmes ne se retrouvent pas dans mon cas ».

Elle décide finalement d’utiliser ses compétences en communication digitale. Grâce à sa sœur, qui a fait du podcast un sujet d’étude, elle s’informe et, en 6 mois, monte Feminui. Le podcast s’articule autour de trois thématiques. « La première, c’est la santé mentale et physique. La deuxième, ce sont les changements de vie. (…) Et le dernier sujet, c’est la spiritualité. »

Déjà 5 épisodes ont été diffusés sur diverses plateformes, dont un numéro « 0 » dans lequel elle explique sa démarche. D’autres seront bientôt publiés : Angelina a déjà reçu une dizaine de femmes, parmi lesquelles Kohotu et Maite, coachs, ou encore Heipuanui, tatoueuse. « J’essaie d’interroger des femmes qui ont eu des vies différentes. Pour moi, ce podcast, il a vocation à toucher les femmes de Polynésie française, bien sûr. Mais aussi toutes les femmes qui souhaiteraient l’écouter, tu vois. L’idée, ce n’est pas juste qu’il rayonne pour quelques femmes, mais vraiment pour toutes les femmes qui pourraient se sentir concernées. »

Pour réaliser un épisode, il faut compter plusieurs heures, de la prise de contact à l’enregistrement en passant par la publication. Du temps qu’elle prend en plus de son travail, avec pour seule motivation : l’envie d’aider.

Si peu de podcasts sont pour l’instant créés localement, les adeptes de ce format sont de plus en plus nombreux en Polynésie. La raison : les podcasts sont adaptés aux modes de vies actives de leurs auditeur(trice)s : ils s’écoutent en voiture, en faisant du sport, ou toute autre activité.

Angelina déborde d’idées et compte faire évoluer son podcast, avec pourquoi pas, des épisodes regroupant plusieurs voix féminines, mais aussi, des femmes des iles.