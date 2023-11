Exercice grandeur nature du crash d’un gros porteur à l’aéroport de Faa’a  

Pompiers, médecins et infirmiers du SMUR, services du Pays et de l’État. Une centaine de professionnels étaient mobilisés, ce jeudi, dans le cadre de cet exercice grandeur nature qui se déroule régulièrement.

« C’est l’occasion de réviser nos gammes, de faciliter les échanges entre les différents services et acteurs. C’est une nécessité de revoir les mécanismes pour que ce soit le plus fluide possible si jamais un jour un évènement aussi important, ou même plus petit, se produisait. L’objectif, c’est vraiment la coordination. Avoir l’habitude d’échanger pour être efficaces le jour J », a expliqué le commandant Alexandre Debiais de la Direction de la Protection Civile.

Un poste médical avancé a ainsi été installé dans l’un des hangars de l’aéroport pour prendre en charge les « victimes » de l’accident. Une cellule d’accompagnement des proches de celles-ci a aussi été mise en place ainsi qu’une autre, décisionnelle, réunissant les autorités du Pays et de l’État.

Une organisation similaire à celle qui serait déployée en cas de survenue d’un tel évènement. Les protagonistes de l’exercice se réuniront prochainement pour en dresser le bilan.