Exercice Cyclone 2022 : quand l’État se prépare au pire

Si le risque cyclonique reste faible depuis quelques années, le Pays et les forces armées ne baissent pas la garde.

Un exercice cyclone a été organisé ce mardi 18 octobre au poste de commandement de crise du haut-commissariat de la République en Polynésie pour préparer la saison cyclonique. Cette année, l’exercice a été conjointement réalisé avec les forces armées en Polynésie qui ont été déployées sur le terrain pendant la durée de l’exercice.

Le poste de commandement de crise a été activé pour roder la coordination des services et répondre

de manière efficiente et efficace à une situation de crise majeure dans l’objectif de protéger les vies

humaines.

Cette année, le scénario de l’exercice prévoyait des dégâts majeurs aux îles du Vent et îles Sous-leVent (alerte orange puis rouge) et un déplacement du cyclone vers les Australes Ouest et Centre (alerte orange puis rouge).

(Crédit photo : haut-commissariat de la République en Polynésie)

Cet exercice a permis à chaque acteur des services de l’État, du Pays, des communes, ainsi que les

opérateurs, de travailler en synergie, de développer des réflexes et de coordonner les moyens face à

la survenance de ce type d’événement climatique majeur.

Ce mardi 25 octobre aura lieu la présentation du bilan de la saison chaude 2021-2022 et des

prévisions relatives aux risques cycloniques pour la saison chaude 2022-2023 par Météo-France.

(Crédit photo : Forces armées en Polynésie)

Pour rappel, il est essentiel que chaque famille polynésienne se prépare aussi à la saison cyclonique en s’informant sur les mesures de sécurité à suivre. Ces mesures sont rappelées dans la brochure Alerte cyclonique / Fa’aarara’a vero rahi, téléchargeable ICI.