En cette période pluvieuse, les laveries automatiques prises d’assaut

De 6 h à 20 h, cette laverie automatique de Punaauia est bien utile pour de nombreuses familles de la commune. En raison des intempéries des derniers jours, et de celles à venir, machines à laver et sèche-linges de grande capacité tournent à plein régime.

Flora Teahui est une habituée des lieux. Et même si elle doit parfois patienter pour bénéficier d’une machine disponible, ces équipements sont pour elle essentiels en temps de pluies.

« C’est un avantage pour nous, même pour les couples qui vivent en appartement. Ça les arrange. Ils viennent ici laver leurs affaires et les sécher », explique-t-elle. Marc Perry, lui, habite Mahaena. Il fait partie des habitants qui ne peuvent plus se rendre chez eux depuis l’effondrement d’un pont.

La laverie automatique est donc une solution temporaire, mais ô combien utile. « On n’a pas d’eau pour alimenter les habitations là où le pont a été détruit », souffle-t-il.

« Ça dépanne vraiment » Une cliente

Dans cette autre blanchisserie de Pirae, les volumes de linge sont tout aussi importants. L’entreprise existe depuis 3 générations. Les clients sont des habitants de la commune, mais pas uniquement. Certains ont fait la route depuis la Presqu’île.

« Quand il y a des problèmes d’eau, à cause de vannes cassées, l’eau devient chocolat. Certains vont dans leurs familles, d’autres viennent ici », constate la gérante, Tauhere Garnier. « Mes parents habitent Hitia’a et comme ils ont subi les intempéries…on m’a parlé de cette laverie », explique Anne, une cliente, « j’ai 4 sacs dans ma voiture et ça dépanne vraiment »,

En libre-service ou en dépôt au kilo, ces services professionnels sont décidément bien pratiques jusqu’au retour des beaux jours.