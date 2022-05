Edouard Fritch rencontre le conseiller du président de la Nouvelle-Calédonie en charge des relations internationales

Au cours de cette rencontre, monsieur Wea a transmis les salutations et les amitiés du président de la Nouvelle-Calédonie, Louis Mapou, au président Edouard Fritch. En retour, ce dernier a exprimé son plaisir d’accueillir en personne le président Louis Mapou dont la visite en Polynésie française est programmée au début de mois juillet prochain afin de conclure la convention de coopération bilatérale entre nos deux territoires.

Charles Wea a précisé que le président Louis Mapou souhaiterait une convention avec mise en œuvre immédiate des actions convenues afin de marquer une nouvelle étape dans les relations entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Les deux hommes ont également échangé sur l’implication des deux territoires au sein du Forum des îles du Pacifique et du soutien total au secrétaire général Henry Puna dans l’exercice de sa fonction et surtout dans la continuité de son mandat.

Le président Edouard Fritch a indiqué que la Nouvelle-Calédonie est une terre d’accueil pour des nombreux polynésiens vivant sur le Caillou et qu’il serait souhaitable que ces derniers respectent le processus en cours. Enfin, le Président Fritch a précisé qu’il souhaitait entretenir des relations constructives et apaisées avec la Nouvelle-Calédonie, son gouvernement et sa population.