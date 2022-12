Deux nouveaux véhicules de secours pour Nuku Hiva

Les sapeurs-pompiers de Nuku-Hiva ont donc inauguré ce vendredi, en présence de l’administrateur d’État des îles Marquises, Guillaume Audebaud et du maire de Nuku-Hiva, Benoit Kautai, deux nouveaux véhicules de secours, un véhicule d’assistance aux victimes (VSAV) et un camion moto-pompe.



L’acquisition de ces deux véhicules de type 4×4, entièrement équipés de matériels modernes, représente un investissement de près de 70 millions de Francs. L’État, au travers des crédits du FIP, le Fond intercommunal de péréquation, a participé à hauteur de 50%.



Guillaume Audebaud a profité de ce rassemblement pour remercier et féliciter les sapeurs-pompiers volontaires de la commune pour leur action quotidienne et leur engagement auprès des habitants de Nuku Hiva, ajoutant que l’arrivée de ces deux nouveaux véhicules était la meilleure des façons de saluer l’intérêt de leur mission et d’augmenter leurs motivations à servir.