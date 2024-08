Des policiers australiens en renfort à Tahiti pour les JO

Ils passent presque inaperçus au milieu de leurs camarades, mais Ramona McIntosh et Harvin Santiago opèrent bien loin de leur poste de patrouille habituel. Grâce à un partenariat entre les forces de l’ordre locales et la police fédérale australienne, ils ont été dépêchés au fenua pour épauler leurs collègues de Polynésie.

« Nous patrouillons avec la gendarmerie dans la Fan Zone. Nous sommes ici pour apporter un soutien à nos collègues français », sourit Ramona McIntosh. « C’est un grand honneur et un grand privilège que le gouvernement français ait sollicité les Australiens pour les assister. Et pour Ramona et moi, c’est aussi un privilège d’être ici dans ce beau pays où les gens sont formidables », renchérit Harvin Santiago.

Sur le terrain, la collaboration entre Australiens et Polynésiens se passe au mieux même si la barrière de la langue pose parfois problème. Mais c’est une belle opportunité pour les agents des deux pays d’échanger et de gagner en expérience.

« Ils sont là pour nous faciliter les échanges avec toute la communauté internationale, en particulier la communauté anglophone. Dans les échanges quotidiens, il y a aussi des échanges de compétences techniques, de manière d’opérer, de manières de contrôler. C’est un enrichissement mutuel naturel », se félicite le chef d’escadron Paul Dumont Saint Priest, commandant de la compagnie de gendarmerie des Îles du Vent.

Cette collaboration entre les forces de l’ordre des deux pays se poursuivra au-delà des Jeux olympiques, notamment en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants.