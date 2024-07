Des militaires du RIMaP-P défileront à Paris pour le 14 juillet

Ils visent la perfection pour le Jour-J. 50 militaires réservistes du RIMaP-P participeront cette année à la plus grande parade militaire de France : celle du 14 juillet, jour de fête nationale. La dernière fois, c’était il y a trente ans, à l’occasion du cinquantenaire du débarquement de Provence.

Une opération majeure pour la libération de la France et la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle étaient engagés les hommes du Bataillon du pacifique, les Tamarii Volontaires, ancêtres du RIMaP-P.

« Le choix des réservistes a été assez naturel, puisque le Bataillon du Pacifique, à l’époque, avait beaucoup de Polynésiens, une majorité de Polynésiens. C’est un petit clin d’œil à l’histoire. Ce sont les héritiers directs des Tamarii Volontaires », explique le colonel Wierzbinski, le chef de corps du régiment. « Depuis le début de la semaine, on a intensifié la préparation sur le défilé pour qu’ils arrivent à un niveau d’excellence et qu’ils soient parfaits pour le 14 juillet », ajoute le gradé.

Dans les rangs, les réservistes se sont rapidement adaptés. Tous sont honorés d’avoir été choisis pour le défilé national. « C’était une surprise pour nous », souligne le sergent Sandrine, « le plus difficile, ça a été de marcher sur un rythme rapide. On avait l’habitude de marcher sur les chants des Tamarii Volontaires, un peu lents. Et là, c’est très rapide, mais ça va aller ».

Le Caporal-chef Stanislas qui a servi « 19 ans » dans les rangs du 3ᵉ régiment d’infanterie de marine de Vannes, défilera lui aussi dans la capitale de l’Hexagone. « C’est un honneur pour moi de défiler avec le RIMaP-P. Surtout que mon père, en 1994, a défilé aussi sur les Champs-Élysées. Ça va être la troisième fois pour moi. Le défilé, pour moi, c’est toute ma vie. »

Depuis le tournage de ce reportage, la cinquantaine de militaires a gagné la région parisienne. Ils peaufinent les derniers réglages avant de parader, dimanche, aux côtés de leurs pairs des différentes unités de l’Armée et des forces de sécurité.