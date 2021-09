Des actions digitales pour booster le tourisme au fenua

Pour la deuxième année consécutive, les traditionnelles animations sont troquées contre des actions digitales. Pour la journée mondiale du secteur, le GIE Tahiti Tourisme a organisé un jeu concours sur les réseaux sociaux. Avec plus de 400 participations, cette action aux retombées positives s’inscrit dans une démarche de relance dématérialisée.

“On a reçu des témoignages agréables, des personnes qui ont hâte de pouvoir redécouvrir nos îles”, explique Hinarere Taputu, chargée de communication à Tahiti Tourisme. “Des personnes de chez nous, qui sortent de confinement, et qui n’ont qu’une seule envie : c’est de pouvoir partager leur culture avec les touristes, que ce soit les touristes à l’international mais également en local. Et puis on a une deuxième partie des actions qui est menée sur les professionnels du tourisme : on a décidé de faire une mini-série de vidéos où on donnait la parole à ces professionnels qui sont là pour nous donner des messages positifs, pour nous parler de leur combat au quotidien qui n’a pas forcément été facile avec la crise. Mais également pour nous partager leur passion, leurs astuces”.

Au-delà de ces événements, les nombreuses actions menées par le GIE sont indispensables à la promotion des îles. Thierry Brovelli, co-président du conseil des professionnels de l’hôtellerie, salue le travail effectué : “cette équipe est une équipe dynamique. Elle fait un bon travail de publicité de la Polynésie sur l’ensemble des marchés. Elle fait un travail pour rassurer la clientèle, pour mettre en place des labels : en interne, comme le titeti ai’a, ou à l’extérieur comme le Safe Travel, ce sont véritablement des actions qui sont rassurantes pour le marché. En plus, ça fait parler de la Polynésie, ça met la Polynésie sur l’échiquier mondial, donc continuons comme ça”.

En juillet, 14 300 touristes sont arrivés au fenua. C’est 10 000 de plus qu’en 2020, mais seulement 56% des effectifs de 2019. Avec la levée progressive des restrictions, les acteurs du secteur espèrent de meilleurs jours pour le fenua. Les chiffres devraient remonter en 2022.