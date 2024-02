Dépression Nat : alerte levée pour les Îles-du-Vent, les Tuamotu « point d’attention majeur »

Attendue au plus fort sur l’archipel de la Société dans la nuit de mercredi à jeudi, la dépression tropicale Nat n’a finalement pas ébranlé Tahiti et Moorea. Le Haut-Commissaire Éric Spitz a dressé un bilan de son passage ce matin, lors d’un point presse organisé avenue Pouvanaa a Oopa.

Outre une partie des murs de protection proches du trou du souffleur (Papenoo) effondrés et le relogement de 6 familles – 40 personnes – à Papeete de manière préventive, l’ensemble des dégâts n’est « pas trop important » , a précisé Éric Spitz. « Les services de l’État, du Pays et les tavana ont pris les mesures nécessaires pour prévenir les dégâts et empêcher tout décès » , a-t-il poursuivi, annonçant que la pré-alerte cyclonique avait été levée à 9h pour les Îles-Sous-le-Vent (ISLV) et à 12h pour les Îles-du-Vent (IDV).

« Nat se déplace vers l’archipel des Tuamotu et particulièrement vers les îles de Hereheretue, Nukutepipi, Tematangi et Mururoa. Des vents forts pouvant atteindre 120 km/h, une forte houle de 4 à 5 mètres et des pluies intenses pourraient concerner ces îles dans la journée et en début de soirée. Un passage au plus près d’Hereheretue est attendu pour le milieu de journée, engendrant de rafales pouvant aller jusqu’à 120 km/h, et au plus près de Nukutepipi dans la nuit de jeudi, puis tôt vendredi matin vers Tematangi, Moruroa, Tureia et Marutea Sud, avec des rafales de l’ordre de 100 kilomètres/heure » , précise le Haut-Commissariat dans un communiqué.

La dépression Osai, en approche au Sud, est « en train de se désagréger » , a continué le Haut-Commissaire. D’autres dégradations pourraient survenir dans les jours à venir. En attendant, « les Tuamotu deviennent un point d’attention majeur » , a expliqué la directrice de la protection civile Cécile Macarez. Les tavana communiquent par audio « pour que les autorités soient au plus près » de la réalité du terrain, a ajouté Éric Spitz.

Les interdictions encore en vigueur ce jeudi

Une série de mesures prises par les autorités avant le passage de Nat sur la Société restent valables sur les ISLV et les IDV ce jeudi : les garderies, établissements scolaires et universitaires sont fermés et ne rouvriront que demain.

Les activités sportives et de loisirs en montagne ainsi que dans les vallées et cours d’eau jusqu’au vendredi 9 février à 0h. Les activités de loisirs nautiques sont interdites exclusivement aux IDV jusqu’au vendredi 9 février, même heure.

Aux IDV, la navigation maritime a en revanche pu reprendre dès 12h. Le Teravau et l’Aremiti, qui ont annoncé qu’aucune rotation ne serait effectuée entre Tahiti et Moorea ce jeudi, devraient donc bien reprendre leur activité habituelle dès demain.

Un conseil des ministres extraordinaire se tiendra cet après-midi à 15h30 pour ajuster les mesures sur la Société et anticiper le passage du système dépressionnaire sur les Tuamotu.