Décollage record pour l’aide à la continuité territoriale en 2024

Depuis l’élargissement des critères d’éligibilités en début d’année, l’aide à la continuité territoriale connait une affluence record des demandes : « En 2024 sur les 8 premiers mois de l’année, nous avons fait autant de bons qu’en 2023 donc nous avons émis 18002 bons en 2024 sur les 8 premiers mois de l’année. ce qui est important parce que nous aidons à la fois les familles, mais également les personnes célibataires ou les couples à partie en métropole à moindre coût. »

1800 dossiers traités auxquels il faut rajouter plus de 700 passeports mobilité, principalement proposés aux chefs d’entreprises et leurs salariés, mais aussi aux étudiants.

Une affluence absorbée quotidiennement par une dizaine d’agents et un système de contrôle largement éprouvé qui permet de traiter les demandes en une vingtaine de jours. Le haut-commissariat peut aussi répondre dans un délai extrêmement court dans des cas extrêmes. « Nous avons mis une procédure particulière pour le public en situation d’évasan. On sait que ce n’est pas facile avec les situations médicales d’urgence donc toute l’équipe a été sensibilisée sur ce sujet et nous avons mis une procédure d’urgence pour traiter ces dossiers en priorité parce que les départs sont assez proches ».

– PUBLICITE –

Et pour financer cette aide au transport hors de nos frontières, l’État n’hésite pas à mettre la main à la poche : « On a triplé en deux ans l’argent qu’on mettait pour cette action. Aujourd’hui, c’est plus de 400 millions de Fcfp annuels qui sont dédiés à assurer cette continuité territoriale. Ce sont plus de 7000 personnes qui ont déjà été accueillies depuis le début de l’année, ce qui est en hausse de plus de 50% par rapport à l’année dernière et donc on voit effectivement à la fois les effets de l’augmentation du forfait puisqu’il est passé de 76 000 à plus de 111 000 Fcfp, et du plafond puisqu’au début de l’année on a relevé le plafond de 1.6 million à 2.1 millions de Fcfp ».

Cette aide qui permet aux polynésiens de voyager à moindres frais jusqu’en métropole peut être renouvelée tous les trois ans.