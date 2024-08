David Michel, journaliste de l’extrême aux JO 2024

Quand il n’est pas au plus près de la vague, à la Tahiti Pro ou aux Jeux, David Michel se ressource, entre deux articles, dans cette paisible maison d’hôtes de Taravao. Il est la plume des sports de glisse dans le journal le plus lu de France.

Un milliard et demi de pages vues sur Internet chaque mois… plus encore pendant les Jeux. Il écrit sur Teahupo’o depuis 2009 : « Tahiti, et notamment Teahupoo, est devenue de plus en plus connue, a pris une ampleur dans les médias assez importante avec la victoire de Jeremy Florès en 2015, raconte-t-il. Je pense que ça a mis un coup de projecteur sur cette vague. Et après, évidemment, à partir de 2019-2020, quand on a su que ce serait la vague pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, là, effectivement, tout le monde s’est intéressé à cet endroit, à cette vague, à cette compétition, à ses compétiteurs. Là, ça a été important » .

Lui-même très sportif, David Michel a couru son premier marathon à 19 ans. Mais aussi des trails, comme la X-Terra en mai. Dès que les épreuves de surf lui laissent un peu de répit, il s’entraîne à la Presqu’île, pour une quinzaine de kilomètres.

(Crédit photo : Mike Leyral / TNTV)

Quelques jours après son retour à Paris, le 10 août, David Michel courra le marathon des Jeux, pour la première fois ouvert au public. Une course qui aura aussi une portée historique : elle suit le parcours de la marche des femmes sur Versailles, le 5 octobre 1789. Près de 7 000 Parisiennes étaient allées chercher le roi Louis XVI pour le convaincre de ratifier la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. « Pendant le parcours, je vais peut-être faire quelques images, si j’ai le droit. Je vais surtout faire des photos, anticipe-t-il. À l’arrivée, je vais m’asseoir à ma table de bureau, et je vais écrire un peu ce qui s’est passé, l’ambiance, comment je l’ai vécue, et ce sera illustré de quelques photos que j’aurais prises pendant le parcours » .

Le marathon est agrémenté de deux belles côtes, et couru de nuit. Les lecteurs de l’Équipe pourront donc le revivre dans les pages du quotidien. Avant que le journaliste ne retourne écrire sur les sports de glisse et les sports extrêmes. Tous ceux ou l’adrénaline coule à flots.