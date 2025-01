Cyril Tetuanui réélu à la tête du SPCPF

Jour d’élection au Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPCPF), ce mardi. En poste à la présidence depuis 2014 (réélu en 2020), Cyril Tetuanui a de nouveau obtenu la majorité des suffrages : les 92 délégués participants, dont 65 présents et 27 représentés par procuration, lui ont donné 65 voix contre 27 pour Tahuhu Maraeura, maire de Rangiroa.

Tetuanui a fait appel de sa condamnation, en février 2024, à six mois de prison et 2 ans d’inéligibilité par le tribunal correctionnel de Papeete, suite à trois dossiers le visant.

« J’ai été élu à l’Assemblée par les Tuamotu. Me présenter, c’était un geste fort pour dire aux maires d’accord, on va s’unir pour les prochaines fois » , a déclaré le candidat défait, qui souhaite davantage de représentativité de son archipel, comme Ernest Teagai. « Il n’y a pas de politique (…) C’est un candidat, c’est un candidat des Tuamotu, un besoin de nous faire reconnaître (…) On est là juste pour accepter les demandes des grosses communes (…) mais on demande au président de développer tous les Toa Muthu » , a-t-il déclaré.

– PUBLICITE –

Cette élection s’inscrivait dans un contexte particulier, suite à la transition du SPCPF d’un syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) à un syndicat mixte fermé (SMF). Cette modification permet notamment au SPCPF d’accueillir les communautés de communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en plus des communes.

Avec cette évolution statutaire, les nouveaux délégués ont été désignés pour une mandature qui ne durera qu’en 2025.