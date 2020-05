Covid-19 : le papy de Papara est sorti d’hospitalisation et il va mieux

Tavana en visite chez Papa ANAU Tavana TUNOA Gaston, s'est rendu dans la vallée de HAUMAUA pour rendre visite à Papa ANAU Nehemia dit Mia et son épouse, tous deux guéris du covid 19 et en bonne santé.Par cette occasion, Tavana a souhaité un joyeux anniversaire 🎂 à Mme ANAU Juliette pour ses 71 ans. Posted by Commune de Papara on Thursday, May 14, 2020

C’est un « miraculé du Covid-19 » a déclaré Gaston Tunoa, le maire de Papara, qui a rendu visite à Papa Anau Nehemia dit Mia et son épouse Juliette, qui ont tous les deux eu le coronavirus, mais sont aujourd’hui « en bonne santé ».

Mia qui avait été admis en réanimation depuis plus d’un mois et demi, est sorti de l’hôpital hier. « On craignait qu’il allait nous quitter. Je remercie le seigneur de l’avoir gardé en vie et aujourd’hui, il est auprès de sa famille. C’est une chose dont il faut être fier. On remercie beaucoup le ministre de la santé, le ministre du logement, le président du Pays ainsi que le Haut-commissaire » a expliqué le maire de la commune.

À ce jour, il n’y a aucun nouveau cas confirmé en Polynésie et donc plus aucune hospitalisation en cours liée au Covid-19. Le nombre total de cas confirmés cumulés reste à 60.