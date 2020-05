Covid-19 : toujours 60 cas en Polynésie et plus aucune hospitalisation

Aucune nouvelle personne n’a été testée positive au virus ce 14 mai. 74 tests ont été effectués mercredi et 3 170 en tout depuis le 1er mars.

Le bilan reste à 60 personnes infectées par le Covid-19 depuis le début de l’épidémie, 59 personnes ne présentant plus de signes la maladie et autorisées à sortir d’isolement et 1 personne positive toujours sous surveillance. Il n’y a plus aucune hospitalisation en cours liée au coronavirus.

Les autorités sanitaires recommandent, avec l’allègement du confinement, la vigilance et le respect des mesures barrières.

Pour rappel, le premier cas confirmé en Polynésie a été révélé le 11 mars. Chaque cas confirmé fait l’objet d’une enquête du Bureau de veille sanitaire, avec son entourage.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale pour le coronavirus le 30 janvier 2020. Un risque très élevé au niveau international a été a été déclaré le 28 février et la pandémie a été annoncée officiellement le 11 mars dernier.

> Retrouvez la courbe de l’évolution de l’épidémie en Polynésie et les chiffres dans le Pacifique en cliquant ICI.

> Suivez le point presse de la cellule de crise sanitaire du Pays en direct à partir de 15 heures 45 sur votre chaîne TNTV, TNTV.pf et la page Facebook de TNTV.