Continuité pédagogique à Faa’a : un drive pour récupérer les livrets

Sur les 550 élèves du collège Henri Hiro de Faa’a, 451 n’ont pas accès à Internet. Dans le cadre de la continuité pédagogique, l’établissement met en place depuis lundi, un drive, où parents et élèves concernés, peuvent récupérer le 2ème livret d’exercices. « Je suis content d’avoir mon livret », se réjouit Keny, élève. « Je préfère pour mon fils et pour nous aussi », ajoute sa mère Mélodie. William, père de famille estime lui aussi que « c’est très important pour nos enfants. Ils sont en confinement depuis plus d’un mois ! On verra la suite à la rentrée »

À ce jour, 350 livrets ont été récupérés, grâce à une organisation sans faille : « Au drive, on doit répertorier les élèves et leurs parents qui sont venus récupérer le livret. Ensuite on voit ceux qui ne sont pas venus récupérer. On remonte à la Vie scolaire et on essaie d’appeler les parents pour leur dire de venir récupérer s’ils peuvent », explique Raanui Buchin, adjoint d’éducation surveillant.

L’édition et la distribution de ce deuxième livret, devrait permettre de maintenir le lien entre corps enseignant et les élèves. « Les enseignants, par champ disciplinaire, ont restitué un maximum de pages, 2 ou 3 pages pour leur discipline avec des exercices, des rappels de cours, mais formalisés de manière ludique parce que bien évidemment notre objectif premier est de garder le lien avec nos élèves », souligne Bettina Tinorua, principale adjointe du collège Henri Hiro.

La centaine de parents n’ayant pas encore récupéré le deuxième livret de leur enfant, ont encore jusqu’à ce jeudi matin pour le faire. Le drive du collège Henri Hiro sera ouvert de 8 heures à midi.