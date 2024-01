Communauté LGBTQIA+ : Khaleesy œuvre en métropole pour « que les choses avancent à Tahiti »

C’est en 2022 que Khaleesy, transgenre originaire de Rurutu aux Australes, a été couronnée Miss T France. Un titre qui a changé sa vie : « J’ai grandi dans une famille monoparentale. Ça n’a pas été évident pour ma maman d’accepter mon homosexualité. (…) Ce n’est qu’à mes 27 ans que j’ai fait le pas de ma transition. Je me suis dit « ce n’est pas possible. Il manque quelque chose ». Finalement, je ne suis pas homosexuelel, ça va plus loin que ça. (…) Pour moi, c’est la victoire de ma transition ».

Accueillir et accompagner les jeunes LGBTQIA+ chassés par leur famille, telle est la vocation de la fondation Le Refuge, fondée en 2003. Pour faire face à la détresse psychologique, plusieurs actions sont amenées à être mises en œuvre par l’organisation. « Il y a deux volets : d’abord, c’est l’accompagnement. Un accompagnement qui est fait par des travailleurs sociaux, des équipes salariées, explique Killian Montesquieu, responsable du Refuge en Île-de-France. Donc c’est un accompagnement social, psychologique, médical parfois. Le deuxième volet, c’est l’hébergement d’urgence. L’hébergement, c’est particulièrement important dans la mesure où ce sont des situations importantes et où la personne qui est concernée par ces actes homophobes n’a pas le choix, et elle doit être logée. »

En Polynésie, beaucoup souffrent encore en silence. Pour Khaleesy, le milieu associatif du fenua a son rôle à jouer pour assister les personnes victimes homophobie et de transphobie. « Je suis, depuis mon sacre, marraine d’une association qui s’appelle l’association Fierté Trans de la Polynésie française, qui est implantée ici en France.(…) On œuvre d’ici pour que les choses avancent à Tahiti. »

L’association Cousins Cousines du fenua offre un accompagnement d’urgence aux personnes homosexuelles en détresse. Dans un geste d’ouverture en mai dernier à l’occasion de la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, la présidence avait dressé le drapeau LGBTQIA+, une première.