Collèges et lycées fermés : les internes ne sont pas oubliés

L’information est arrivée vendredi à 16 heures : tous les établissements scolaires de la Société ferment en raison des intempéries. L’équipe pédagogique du lycée professionnel de Faa’a doit alors s’activer pour relayer l’information auprès des familles. Il faut “travailler en équipe” et puis surtout “rassurer les jeunes, parce qu’évidemment dans ces moments là il y a un peu d’agitation”, confie le proviseur de l’établissement, Anthony Barbero. “L’idée, c’est de reprendre un peu son calme et de suivre aussi les départs, nominativement, par horaire, pour éviter la confusion”.

Il faut également assurer la prise en charge des internes. Car si certains choisissent de quitter l’établissement, d’autres non. Et ce week-end, ils seront plus nombreux que d’habitude à l’internat car “parfois les familles d’accueil ne peuvent pas les prendre en charge”, précise le proviseur. “Et puis parfois, certains habitent dans des secteurs qui peuvent être un peu critique ou en difficulté, ou les familles d’accueil sont déjà inondés ou en difficulté. Donc l’idée, c’est de ne pas rendre les choses plus compliquées pour les familles qui sont déjà un peu dans une situation délicate”.

Lire aussi – Intempéries sur la Société : la liste des établissements fermés et événements annulés

Pas de craintes particulières dans les établissements publics hier, mais la présidente de la fédération des associations de parents d’élèves, Purea Ateo, alerte néanmoins sur la contre-information. Jeudi, un “petit buzz sur les réseaux sociaux” a suffit pour inquiéter un parent d’élève originaire de Rangiroa et interne au lycée du Diadème. “Je pense que c’est une mauvaise communication, mais en tous les cas le problème est résolu. On fait confiance aux professionnels dans les internats de Polynésie, il faut laisser faire. Donc pas de souci, à l’heure d’aujourd’hui”, rassure Purea Ateo.

Au vu des mauvaises conditions météorologiques, la présidente de la Fape appelle tout de même les parents à la plus grande vigilance : “gardez les enfants à la maison. Ne les laissez pas dans les quartiers, c’est dangereux ! Et n’allez ni à la mer, ni faire du surf !”.