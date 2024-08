Loin des compétitions de surf et des projecteurs braqués sur Teahupo’o durant les Jeux Olympiques, « Children of Teahupo’o » s’attache à conter le mode de vie des surfeurs du spot du bout de la route.

Ce court-métrage met en scène deux enfants de la commune qui le côtoient depuis toujours. Pour illustrer ce film, une grande marque de surf a fait appel au célèbre photographe Tim Mckenna qui l’a coréalisé.

« Il y a vraiment un attrait chez beaucoup de gens pour le documentaire, car ils veulent comprendre ce qui se passe derrière. On voit toutes ces images de Teahupo’o dans les magazines et à la télévision, mais on ne sait pas exactement comment se passe la vie dans le village. C’était donc montrer tout ce qu’il se passait derrière les images », explique-t-il.

Le court-métrage a été primé au Portugal et en Australie.

C’est sans doute cette mise en lumière d’une Polynésie contrastée qui ne laisse pas indifférent le grand public. Mais c’est aussi cette rencontre avec les vrais visages du surf de Teahupo’o qui marque les esprits. À l’image de Gilbert, à peine âgé de 16 ans, calme, mais intrépide.

« À chaque fois que j’allais au spot, il était tout le temps-là, il prenait les bombes de la journée. Il avait l’air super ‘relax’, comme s’il surfait des vagues d’1,50 m », raconte Tim Mckenna dans le documentaire. « Il fait partie du petit gang de jeunes surfeurs de Teahupo’o, qui fait des choses qu’on n’a jamais vues auparavant », renchérit le surfeur Tahurai Henry.

Tim Mckenna, photographe qui a permis de faire connaître la vague à travers le monde il y a 30 ans, a conscience que le spot ne sera plus jamais comme avant : « C’est l’année de Teahupo’o. Maintenant, c’est un peu comme la tour Eiffel à Paris. Quand on va à Paris, il faut faire une photo de la tour Eiffel. Et à Tahiti, c’est pareil. Je ne connais pas beaucoup de touristes qui ne passent pas voir la vague ».

« C’est l’année de Teahupo’o. Maintenant, c’est un peu comme la tour Eiffel à Paris », s’amuse Tim Mckenna. (Crédit: TNTV)

Ce court-métrage atypique, qui rend hommage aux habitants de la commune, rappelle l’importance de protéger le site. Primé lors de festivals à travers le monde, « Children of Teahupo’o » va continuer de faire parler de lui.

« C’est difficile à expliquer, mais il y a une ambiance dans le film qui fait que les gens, quand ils l’ont vu, cela reste dans leurs esprits, dans leurs têtes. Depuis qu’il est sorti, il y a énormément de gens qui me disent : ‘j’ai vu le film. Ça m’a touché’. Il a déjà eu deux prix, un au Portugal et un en Australie. Il y a même un projet pour l’année prochaine pour, peut-être, une version plus longue. Donc la vie de ‘Children of Teahupo’o’ continue », se félicite Tim Mckenna.

« Children of Teahup’oo », un film qui marie sport extrême et transmission des traditions. Le court métrage est disponible, ici.