Casse sur le réseau d’eau de Mahina

400 mètres cube, c’est la quantité d’eau qui a jailli jeudi soir sur la chaussée à Mahina, aux alentours de Ahonu-Amoe. Le résultat d’une casse sur le réseau hydraulique qui fait l’objet de travaux d’aménagement pour renforcer sa sécurité. Un léger décalage lors de la remise en place de la structure est à l’origine de l’incident. Les ouvriers du chantier ont dû travailler une partie de la nuit pour réparer la structure.

“Il était question pour nous de bien sectoriser en alimentation en eau pour permettre des réparations éventuelles pour ne pas condamner tout un quartier. C’est une opération banale on va dire, mais qui quand même nécessite des moyens lourds. Malheureusement aujourd’hui, on a commencé à lâcher l’eau progressivement. Avec la pression du forage de Amoe, le tuyau s’est plus ou moins décalé, ce qui a provoqué des fuites importantes” précise le maire de la commune, Damas Teuira.

Au total, ce sont 400 foyers qui étaient privés d’eau hier, selon le responsable de la régie de l’eau de Mahina, Castel Teauroa. Le réseau a depuis été rétabli.