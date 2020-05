Câble Manatua : une subvention pour l’achat de capacité internationale

La S.A.S Onati, filiale du groupe OPT, a lancé en septembre dernier une consultation auprès des opérateurs de câbles sous-marins situés aux Samoa, dans le but de conclure un accord de mise à disposition de capacités pour sécuriser les flux de données entre la Polynésie française et l’international par le câble sous-marin Manatua.

La mise en service de Manatua, prévue en juin prochain, offrira une route alternative à l’actuel câble international Honotua.

À partir de Samoa, d’autres systèmes de communication à haut débit par câbles sous-marins, pour s’interconnecter aux points d’échange internet ont été proposés. Pour répondre aux besoins exprimés par la S.A.S Onati, en termes de secours et de coût, l’offre de l’opérateur Hawaiki a été retenue.

La participation financière du Pays pour l’achat de capacités d’Apia, aux Samoa, vers Portland, aux Etats-Unis, sous la forme d’un Droit Irrévocable d’Usage (acronyme IRU en Anglais) pendant une période de 15 ans, s’élève à 500 millions de Fcfp, soit 74% du montant total de l’investissement.

Les autres sujets au conseil des ministres :



– Moody’s révise la perspective associée à la note de la Polynésie française de « positive » à « stable »

– Baisse des prix des hydrocarbures au 1er juin

– Le Fonds de solidarité nationale à destination des entreprises polynésiennes étendu au mois de mai

– Réouverture de la vente à emporter d’alcool dans les magasins à compter du 2 juin

– Présentation des comptes administratifs 2019 du Pays

– Amélioration du cadre réglementaire et des zones de mouillage de Bora Bora

– Règlementation des zones de mouillages dans le lagon de Faa’a et Punaauia

– Mesures pour relancer et soutenir la desserte maritime des îles

– Mesures de relance du tourisme nautique et fichier de la plaisance

– Partenariat entre les chambres d’agriculture de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna

– Programmation des événements majeurs de la culture – post Covid-19

– Subventions au Musée de Tahiti et des îles – Te Fare Manaha

– Soutien aux sports maohi : subvention à la Fédération des sports et jeux traditionnels – Amuitahiraa tu’aro mā’ohi

– Relogement des personnes sans-abri confinées

– Création d’un certificat de « randonnée aquatique »