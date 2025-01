Blackout à Moorea : les écoles du premier degré fermées ce jeudi

Dans un communiqué, le haut-commissariat annonce que sur décision du maire de Moorea, toutes les écoles du premier degré resteront fermées, ce jeudi. « Les autorités du Pays communiqueront ultérieurement sur les établissements du second degré », ajoute-t-il

Selon les services du représentant de l’État, l’origine de la panne a désormais été identifiée et « les équipes techniques de l’EPIC Te Ito Rau no Moorea-Maiao (…) œuvrent pour rétablir le courant dans les meilleurs délais avec le concours de techniciens et spécialistes ».

« Par ailleurs, le gestionnaire du réseau de distribution d’eau, qui peut rencontrer des ralentissements, s’affaire pour garantir une distribution suffisante sur le territoire de la commune », ajoute le haut-commissariat qui précise que « le poste de commandement de crise (…) est activé ».

« Les services de l’État restent mobilisés pour coordonner les actions en lien avec les opérateurs et les services du Pays ainsi que de la commune (…) Les habitants de Moorea-Maiao sont appelés à se tenir informés des mises à jour officielles », conclut le communiqué.