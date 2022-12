Bientôt un nouveau directeur général pour Onati ?

Convoqué à un entretient ce vendredi 30 décembre, le Directeur général de la SAS (société par actions simplifiée) Onati, Thomas Lefebvre-Segard pourrait être révoqué après seulement 1 ans et 5 mois à la tête de la société, selon nos confrères de Polynésie la 1e. En cause, le déficit de plus de 800 millions enregistré cette année, par cette filiale du groupe OPT.

Nommé en août 2021, en remplacement de Yannick Teriierooiterai, Thomas Lefebvre-Segard avait un mandat de 3 ans faire ses preuves et remonter les résultats de la société Vini, qui en 2020 enregistrait déjà des résultat d’exploitation en forte baisse. Mais la situation ne semble pas s’être améliorée. Sans contrat de travail, son maintien à la tête de la société dépend de ses résultats.

Thomas Lefebvre-Segard devait “insuffler une énergie nouvelle pour faire face à une situation difficile” avait confié la présidence du groupe OPT, à Tahiti infos en août 2021. Parmi ses missions: le développement de l’Internet et de la 4G, tout en faisant face à une concurrence de plus en plus importante.

Avant d’être recruté par le groupe OPT, il a été directeur général de Vodafone Polynésie de mai 2016 à juillet 2021. Et avant cela il a été directeur marketing pour la SNCF, à Paris ou encore responsable du département Business plan et analysées économiques pour l’entreprise Wavestone.