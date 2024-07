Baisse des températures et forte houle attendues la semaine prochaine

« Un net rafraîchissement des températures » est attendu mardi, jusqu’à vendredi en raison d’un « nouvel épisode de Maraamu », selon Météo France Polynésie.

Parallèlement à ce phénomène, une « houle énergétique de Sud-ouest va aborder le territoire à partir de lundi, d’abord aux Australes avant d’atteindre son pic mercredi sur la Société, les Tuamotu Sud et Ouest ».

Des creux de 3 à 4,5 mètres sont prévus vers Rapa et Tubuai, et de 4,5 à 5,5 mètres sur l’archipel de la société. « Côté ciel, un temps pluvieux est attendu du côté du Sud-est Tuamotu et les Gambier, mercredi », annonce encore Météo France Polynésie.