Alors que la rentrée approche à grands pas, tout le monde n’a pas eu la chance de partir en vacances ?

Effectivement, même si comme on l’a vu dans ce micro-trottoir, heureusement, certains ont pu s’offrir les vacances qu’ils désiraient, dans une large majorité, la réponse de nos internautes est : non. Les gens estiment ne pas avoir les moyens de partir en vacances, dans les îles comme à l’étranger, et ce pour plusieurs raisons.

QUESTION DE LA SEMAINE – Avez-vous les moyens de partir en vacances ? Posted by TNTV Tahiti Nui Télévision on Monday, July 22, 2019

Quelles sont les explications justement données par nos internautes ?

Alors, sans trop de surprise, les internautes évoquent principalement le coût d’un départ en partance de Tahiti. Par exemple, Terega Arakino insiste sur la nécessité d’économiser pendant longtemps avant d’envisager un départ, les tarifs pour voyager dans les îles de la Polynésie étant du même ordre que sur des vols internationaux. Elle compare avec les prix des vols avec la Nouvelle-Zélande et Hawaii. Même son de cloche chez Tahitinaeia Oito-lai, pour qui les vacances se prévoient bien longtemps à l’avance et en se serrant la ceinture, surtout pour des séjours aux États-Unis. Elle déclare qu’il lui faut mettre de l’argent de côté pendant deux ans avant de pouvoir s’offrir le voyage. Un autre internaute encore, rappelle qu’en plus du prix du billet d’avion, il faut ajouter d’autres frais dont celui du logement sur place, ce qui mène à rapidement à des sommes importantes. Un tourisme haut de gamme en Polynésie qui ne favorise pas l’économie locale. Il évoque les pensions, qui même si elles sont moins chères que les hôtels, restent chères. Et enfin, nous avons Dario Naehu qui ne place pas les voyages parmi ses priorités. Avant de partir en vacances, il lui faut trouver une situation professionnelle stable et devenir propriétaire.

Nos internautes soulignent également le fait que les petits salaires ne permettent pas de profiter des activités touristiques. Les vacances sont perçues comme un luxe atteignable au prix de sacrifices quotidiens.

Combien faut-il débourser en période de haute saison pour partir en voyage à partir de Tahiti ?

Par exemple, pour un voyage aux Marquises et un autre aux Tuamotu, il faut débourser entre 40 000 et 50 000 Fcfp, rien que pour le billet. Pour San Francisco, c’est 80 000 Fcfp et ça monte jusqu’à 100 000 Fcfp pour se rendre en Nouvelle-Zélande.

Comment expliquer de tels tarifs ?

Dans tous les cas, c’est la situation géographique particulière de Tahiti qui incite fortement à voyager en avion. Le carburant coûte cher, d’autant plus que les distances à couvrir sont importantes. En ce qui concerne les vols intérieurs en Polynésie, entre en compte également le coût des destinations les moins fréquentées, qui est répercuté sur l’ensemble des lignes desservies par Air Tahiti. Il y a bien le bateau, mais le confort n’est évidemment pas le même, ni le temps de voyage.

Est-ce qu’il y a des astuces pour voyager moins cher ?

Pour cela, pas de secret : anticiper le plus possible. Cela évite de se retrouver sans option abordable : il faut savoir que les vols intérieurs de Polynésie affichent complet longtemps avant la date du départ. On peut économiser en voyageant léger, et en abaissant le standing. Pour les plus curieux, il existe des sites qui détectent les erreurs de tarifs des compagnies aériennes et vous envoient des alertes pour réserver ces vols à des prix cadeaux. Le problème, c’est que vous ne choisissez ni l’endroit ni la date…