Appel aux dons pour les femmes enceintes des îles en difficulté à Tahiti

Les femmes enceintes venant des îles isolées de Polynésie doivent souvent se rendre à Tahiti pour accoucher ou recevoir des soins spécialisés. Ces séjours, qui peuvent durer jusqu’à deux mois, se déroulent dans des conditions parfois précaires, dénoncées par l’Association Partage Santé Pacifique (APSP) et l’ancien directeur de la Santé, le Dr Philippe Biarez : un hébergement sur une base forfaitaire de la CPS à hauteur de 6000 francs, sans prise en charge d’un accompagnant, ni des repas. Seul l’hébergement à l’hospitel de Pirae, où les places sont rares, comprend les repas

« Cette situation source de souffrance morale et sociale, qui peut avoir des conséquences négatives sur la grossesse, l’accouchement et le lien mère enfant, n’est pas acceptable dans notre société Polynésienne » , estime l’APSP, qui organise une journée dédiée aux femmes enceintes des îles en attente d’accouchement ou de soins à Tahiti ce vendredi 29 novembre, au parc Paofai.

En partenariat avec l’association Naître en Polynésie, cette journée proposera des activités de bien-être inspirées des pratiques traditionnelles polynésiennes, offrant un moment de réconfort aux femmes isolées. Elles permettront également de recueillir leurs ressentis pour les présenter aux autorités locales

En parallèle, un appel aux dons est lancé sur la plateforme Hello Asso pour fournir aux futures mamans les ressources nécessaires à l’accueil de leur bébé.



Comment aider ?



Les dons peuvent être effectués :

En ligne sur le site Hello Asso

En contactant directement Philippe Biarez, chef de projet, au 87 79 19 59



Pour plus d’informations, contactez l’APSP



Email : APSPPolynesie@gmail.com

Facebook : Association Partage Santé Pacifique

PROGRAMME

7h30 à 13h : Parc Paofai au fare potee Vaiete



7h30-8h : accueil, activités de groupe



8h-10h30 : ateliers de bien-être et soins traditionnels



10h30-11h30 : Atelier d’échanges et propositions des femmes enceintes



11h30-12h30 : accueil des officiels et média, présentation des résultats des discussions,

présentation des associations, remise des dons



12h30-13h : buffet et échanges informels



13h30-16h : sortie de groupe : à préciser selon les envies et choix des femmes enceintes,

transport à disposition avec bénévoles