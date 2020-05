Air Tahiti : un protocole sanitaire strict dès l’enregistrement

Ce mercredi matin, quatre vols étaient programmés à destination de plusieurs îles des Tuamotu pour que des passagers puissent rentrer chez eux, bloqués à Tahiti depuis le confinement. Les vols sanitaires opérés par Air Tahiti ont permis de maintenir un service minimum avant la réouverture de 10 liaisons commerciales.

La compagnie aérienne met en place des règles sanitaires strictes. « Les passagers qui arrivent dans la zone d’enregistrement ont été filtrés en amont, ce sont uniquement des voyageurs. Une fois enregistrés, ils sont dans un flux dirigé vers le PIF : le poste d’inspection filtrage. Ils n’ont plus de contact avec les accompagnants, qui eux aussi sont limités dans cette zone. Et le port du masque est obligatoire des qu’ils entrent dans ce flux passagers » explique Naikee Moasen, chef de service passage à Faa’a, et à la direction des escales domestiques et internationales.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les mesures concernent notamment les différentes plateformes aéroportuaires : marquage au sol avec un espacement d’un mètre dans la zone enregistrement, aux comptoirs embarquement et de livraisons de bagages ainsi qu’aux postes d’inspection filtrage, présence de distributeurs de gel hydro-alcoolique sur l’ensemble du parcours des passagers à l’arrivée et aux départs, annonces Covid-19 dans l’aérogare (rappel des mesures barrières et du port du masque), délimitation zone « blanche » devant les comptoirs d’enregistrement et comptoirs d’embarquement par des poteaux « guide fil » ou des marquages au sol, masque obligatoire pour toute personne située en « espace passagers » pendant la période d’exploitation. Le respect de la distanciation sociale sera contrôlé.

Pour la plateforme aéroportuaire de Tahiti-Faa’a, spécifiquement : au sein de la zone domestique, deux vols sont prévus en salle embarquement domestique et un vol prévu en salle d’arrivée bagages. Le nettoyage des bacs au poste « d’inspection filtrage » est aussi prévu avec un agent de nettoyage en permanence dans la salle d’embarquement pour désinfecter les assises, accoudoirs, poignées et points de contacts, un agent de prévention en salle d’embarquement pour surveiller les passagers, contrôler l’application des gestes barrières et l’obligation du port de masque. Un nettoyage de la salle d’arrivée bagages est également programmé après chaque mouvement et un agent de prévention sera en salle d’arrivée bagages afin de surveiller les passagers, de contrôler l’application des gestes barrières et l’obligation du port du masque.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Un passager sans masque sera donc refusé à l’embarquement. Ce protocole sanitaire s’applique dans les aérodromes des îles.

Pour Vaite Temauri, une professionnelle de santé, équipée d’une mallette de soins, cela permet de rassurer les passagers, notamment ceux qui voyagent pour raison médicale : « Je suis contente de faire ce voyage et de les accompagner chez eux à Fakarava, Manihi, Ahe et Rangiroa. Je reviens cet après-midi. Il y a des gens que je connais bien et ça fait plaisir de les revoir. Et je reviens avec quelques personnes en evasan ».

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Ces vols s’avèrent comme un test sur les procédures en place avant la reprise des vols commerciaux des vendredi. La compagnie souhaite rassurer les passagers et les habitants des îles. Les avions seront systématiquement désinfectés à leur retour sur Tahiti. « On regarde de près la situation sanitaire de chaque passager qui embarque et débarquera chez lui dans les îles » ajoute Jean-Christophe Bouissou, ministre des Transports inter-insulaires.

Les mesures de distanciation sociale actuellement possibles dans les vols sanitaires seront cependant plus difficiles à appliquer à bord des vols commerciaux selon le nombre de passagers. Air Tahiti envisage d’ajouter d’autres destinations à son programme de vols des le mois de juillet.