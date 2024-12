Air Tahiti double ses effectifs pour acheminer le fret de Noël

Comme chaque année pendant les fêtes, Air Tahiti met les bouchées doubles pour traiter l’afflux massif de colis. Du fret multiplié par cinq en décembre. Du 16 au 30 décembre, le service fret à l’aéroport de Tahiti-Faa’a s’est donc réorganisé annonce la compagnie dans un communiqué. Sur cette période, huit comptoirs seront donc ouverts tous les jours, soit deux fois plus que d’habitude. Des effectifs supplémentaires ont également été mobilisés : deux gestionnaires, sept manutentionnaires et un agent polyvalent viennent en renfort. Au total sur chaque vol, 1 600 kg en soute sont réservés aux frets et aux bagages des passagers.

Dans les colis à destination des îles, des cadeaux, mais aussi des produits alimentaires et des boissons. Alors que les cargaisons en provenance des îles regorgent de produits périssables (poissons, langoustes et fruits), Air Tahiti en profite pour rappeler aux usagers « l’importance de bien sécuriser les marchandises en les plaçant dans des emballages adaptés (rigides et résistants, film à bulle…), afin de garantir un transport en toute sécurité et préserver l’intégrité des marchandises ».

La compagnie précise également que « les piles des jouets doivent être retirées et les produits frais doivent être placés uniquement dans des glacières rigides (les glacières souples en tissu sont interdites). Les caisses en polystyrène sont autorisées uniquement pour le transport des huitres et moules vendues dans le commerce. Les caisses doivent être mises sous film plastique ».

JeFile, pour s’inscrire en ligne et gagner du temps

Pour limiter l’attente au fret, Air Tahiti propose un service de gestion des files d’attente baptisé Je File. Les clients peuvent s’inscrire en ligne via la plateforme https://jefile.fr/airtahitifretfaaa ou directement à l’aéroport sur une borne dédiée. Ce système permet de consulter le temps d’attente en temps réel, de s’inscrire virtuellement et de recevoir des notifications par SMS indiquant leur position dans la file.

Enfin, deux vols cargo spéciaux sont programmés le 23 décembre pour acheminer les dernières cargaisons de litchis vers les îles Australes. Les passagers peuvent également expédier leurs colis de Noël, qu’il s’agisse de denrées périssables ou de cadeaux. Des places sont encore disponibles pour le retour vers Tahiti.