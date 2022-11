Air Tahiti desservira Takume une fois par mois

Construite en 1995, la piste de Takume a été rénovée. Des travaux ont débuté en mai 2021 et se sont achevé en janvier dernier. La piste est maintenant agrandie (passant de 900 à 948m) et élargie (de 18m à 30m) et l’ensemble de l’infrastructure est mise aux normes pour permettre une desserte en ATR42.

Une visite de contrôle du Service d’Etat de l’aviation civile a été effectuée et l’aérodrome homologué. En conseil des ministres, un arrêté a été pris. Il autorisera la compagnie Air Tahiti à desservir la piste de Takume.

La compagnie envisagerait cette desserte à raison d’une fréquence par mois, dans le cadre d’une rotation Papeete -Makemo – Takume – Raroia – Papeete.