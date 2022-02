Air France va augmenter ses rotations vers la Polynésie

Malgré un léger tassement en 2018 dû à l’arrivée de French Bee et de United Airlines, respectivement en mai et novembre 2018, le trafic d’Air France s’est amélioré de près de 1% en 2019. La compagnie aérienne disposait alors du meilleur coefficient de remplissage à 91% de remplissage en moyenne annuelle. L’année 2020 a bien-sûr vu le nombre de passagers transportés s’effondrer en raison de la crise de la Covid-19.

Fort d’un coefficient de remplissage très élevé en 2019 et pratiquement sans saisonnalité, l’ambition à court terme d’Air France pour la Polynésie consiste à passer de 3 à 5 fréquences hebdomadaires sur toute l’année. La compagnie opère actuellement des vols les mercredi, vendredi et dimanche matin. Elle souhaite opérer des vols supplémentaires les lundi et jeudi matin.

Selon Air France, l’évolution du programme de vol à 5 rotations hebdomadaires répond à un double objectif, conjoncturel pour accompagner la reprise économique liée à la crise de la Covid-19, mais surtout structurel, pour marquer leur attachement à la destination et leur engagement à contribuer activement et durablement au développement économique de la Polynésie.

Ainsi pour atteindre leur objectif d’optimiser les capacités existantes en maximisant les coefficients de remplissage et en diminuant la saisonnalité, la compagnie compte s’appuyer sur les partenaires de l’alliance aérienne SkyTeam, notamment ses actionnaires tels que : Delta Airlines, KLM et Aeromexico. Air France compte également sur son partenariat avec Virgin Atlantic et West Jet.