Achats de Noël : quand les cadeaux retournent au magasin

C’est l’un des avantages proposés par une grande partie des boutiques physiques : le service après-vente. Mais dans ce magasin de sports de Tahiti, les retours d’articles après Noël sont relativement peu nombreux cette année. Il s’agit généralement d’erreurs de tailles ou de pointures pour les produits textiles, mais aussi d’achat plus volumineux, comme les machines de musculation.

« Les clients qui vont acheter de gros appareillages ont une garantie dessus. S’ils ont un souci durant la garantie, on se déplacera pour diagnostiquer et voir ce qui ne va pas. Hors garantie, on fera la même chose. Donc le client aura la possibilité de venir en magasin et d’avoir un suivi. Si, de manière générale, le client n’est pas satisfait de son produit, et qu’il l’a acheté dans la semaine, on aura la possibilité de le reprendre sous forme d’avoir », explique Steeve Cochaux, le responsable de l’enseigne.

Dans un magasin de jouets de Faa’a, le procédé est identique. Une zone dédiée à la réparation a même été installée pour la période de fêtes. « Depuis ce matin, j’ai eu un cadeau reçu en double. La personne en a choisi un autre en remplacement. Au niveau du service après-vente, je n’ai pas eu de retour pour l’instant, mais je pense que ça arrivera au cours de la journée. On ne peut pas contrôler tous nos jouets, donc il se peut que certains soient défectueux. En tous les cas, on procède à un avoir, un remplacement ou un remboursement client si le cas se présente », assure le directeur Nicolas Castel.

Prudence toutefois. Selon la règlementation, il n’est pas toujours possible de se rétracter après l’achat d’un bien ou d’un service. Le droit de réflexion et de rétractation est accordé dans certaines situations uniquement. Quant aux achats effectués sur internet, sachez que les règles de protection du consommateur peuvent varier d’un pays à l’autre.