Ouverture de la réunion technique du Groupe des Parlements des Îles du Pacifique

Une vingtaine d’élus et d’agents des parlements de Rapa Nui, des Îles Cook, de Nouvelle Calédonie, de Nouvelle Zélande, de Palau, des Iles Salomon, de Tonga et de Wallis et Futuna participent ce mercredi à la réunion technique du Groupe des Parlements des Îles du Pacifique (GPIP).