Législatives : les candidats Tapura reçoivent l’investiture du parti Renaissance d’Emmanuel Macron

L’ancienne ministre Nicole Bouteau, candidate dans la première circonscription, la présidente du Tapura Huiraatira à l’assemblée Tepuaraurii Teriitahi présente dans la deuxième circonscription et le conseiller Tuterai Tumahai candidat dans la 3e circonscription ont déposé leurs candidatures ce lundi matin au haut-commissariat.

S’ils sont élus, ils siègeront sous la bannière du parti Renaissance et non plus de l’UDI à l’Assemblée nationale. Le Tapura Huiraatira et LREM, devenu Renaissance ont signé un accord de partenariat en janvier dernier. “C’est un petit peu dans la logique des choses, estime Nicole Bouteau. Nous avons apporté notre soutien à la candidature d’Emmanuel Macron. Nous le disons depuis que nous avons démarré la campagne : si nous sommes élus, nous siègerons au côté de la majorité présidentielle donc c’était important effectivement. Elle vient de nous être octroyée. La campagne officielle démarre donc c’était le moment de le faire (…) En cas d’élection nous serons bien évidemment à ses côtés et le gouvernement d’Emmanuel Macron sera à nos côtés pour poursuivre les défis qui sont face à nous, pour continuer à développer notre pays après deux ans de crise sanitaire importante. Dans un monde en plein bouleversement, il est important d’être au côté d’un parti fort, le parti d’Emmanuel Macron.”

Le dépôt de candidatures pour les législatives est ouvert jusqu’au 13 mai soit vendredi.