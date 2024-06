Législatives 2024 : les communes s’organisent tant bien que mal

Organiser des élections législatives en à peine plus de deux semaines : c’est un véritable sprint administratif pour les mairies. Le personnel municipal se prépare à relever ce défi selon un calendrier bien rempli. « C’est une difficulté pour nous. On avait fini les européennes et les prochaines élections devaient se tenir en 2026. Habituellement, entre deux scrutins, on a un mois, voire un peu plus, de délai de préparation. Là, on a que 2 semaines, donc on est très chargé », explique Hinanui François, responsable du bureau des élections de Arue.

Au Haut-Commissariat, une vingtaine d’agents de divers services sont mobilisés pour organiser le scrutin dont le coût avoisine les 75 millions de francs. Principale difficulté : assurer la distribution des bulletins de vote dans l’ensemble des communes de Polynésie, comme l’explique Corinne Cury, la directrice de la réglementation et des affaires juridiques.

« C’est une énorme logistique puisque les bulletins de vote doivent partir par bateaux et par avions et par Fare Rata pour le secteur de Tahiti. Nous travaillons avec nos prestataires habituels : compagnies d’aviation, pêcheurs locaux, mais aussi l’armée pour les largages sur les îles les plus éloignées », indique-t-elle.

Pour les élections européennes, Papeete n’avait reçu qu’une centaine de procurations. Mais les législatives mobilisent traditionnellement bien plus les électeurs. Et cette année, les dates du scrutin coïncident avec le début des vacances scolaires. On peut donc s’attendre à de nombreuses demandes de procurations. « On espère que les gens seront en rendez-vous », souffle Raivaru Lagarde, le responsable du bureau des élections de Papeete

Les candidats ont jusqu’à ce dimanche pour déposer officiellement leurs candidatures. Les procurations sont, elles, possibles jusqu’au 29 juin, pour le premier tour du scrutin. Elles peuvent être réalisées en ligne, auprès des forces de l’ordre ou encore au tribunal de Papeete.