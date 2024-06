Législatives 2024 : les autonomistes scellent leur accord ce vendredi

S’entendre entre autonomistes, un défi. Mais les discussions engagées, depuis l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron dimanche soir, entre le Tapura huira’atira, A here ia porinetia (AHIP), le Amuitahiraa o te nunaa maohi et ia ora te nuna’a, semblent avoir porté leurs fruits, malgré les difficultés.

Un protocole d’accord doit être signé demain matin, vendredi 14 juin, à la mairie de Pirae. Le candidat du Tapura, Moerani Frébault, courra dans la circonscription n°1. Nicole Sanquer, leader de AHIP, se lance dans la circo 2 et Pascale Haiti, la femme de Gaston Flosse, dans la circo 3.

Pas vraiment du goût de Gaston Flosse qui visait la première circonscription. Mais c’est comme ça. Le Tapura est le parti le plus important et se limite à un candidat. Chacun a dû faire des concessions dans cette union de circonstance. En début de semaine, la présidente de AHIP était favorable à une alliance mais plutôt au second tour. Au terme d’un long conseil politique, mardi soir, A here ia porinetia s’est finalement résolu à entrer dans la boucle autonomiste dès le 1er tour, tournant ainsi le dos au soutien du Te Nati-Rassemblement national, déclaré quelques heures plus tôt par Eric Minardi dans les journaux de TNTV. Car ce soutien était conditionné : pour Eric Minardi, AHIP ne devait s’allier à personne.

« Ce qui nous réunit, c’est surtout notre attachement à la France et aller porter la voix de l’autonomie à l’Assemblée nationale », estime Nicole Sanquer. Pour toutes les parties prenantes de cette entente, l’objectif est clair. « Nous mettons toute notre énergie depuis dimanche pour que le rassemblement des autonomistes puisse se concrétiser. Ia Ora Te Nunaa participe avec détermination à cette construction. Il faut sortir à tout prix les députés Tavini de l’assemblée nationale et dire NON à leur projet d’indépendance autoproclamée », déclare ainsi Teva Rohfritsch, leader de Ia ora te nunaa, sur les réseaux sociaux.

Le plus difficile étant a priori désormais bouclé, à savoir les candidats de chaque circonscription, il reste désormais aux partenaires autonomistes à se mettre d’accord sur le choix des suppléants. Ils ont jusqu’à demain matin 10h30, heure à laquelle la signature du protocole d’accord est prévu.