Le nouveau Haut-commissaire a officiellement pris ses fonctions

Dès le début de matinée ce jeudi le Haut-commissaire a enchaîné les rendez-vous. Après un dépôt de gerbe au monument aux morts de Papeete en présence des autorités de l’État et du Pays, des élus et des représentants de la société civile, il a convié les officiels à sa résidence où il a prononcé un bref discours.

(Crédit photo : Cabinet du haut-commissariat de la République en Polynésie française)

(Crédit photo : Cabinet du haut-commissariat de la République en Polynésie française)

Puis il s’est rendu à la Présidence où l’attendaient de nouveau Edouard Fritch et les ministres de son gouvernement. Le président du Pays a présenté à Dominique Sorain l’ensemble de son gouvernement. Il a aussi évoqué les principaux dossiers sur lesquels le Pays et l’État devront travailler ensemble au cours des prochains mois.

Les thématiques liées à la convention Santé-solidarité, au Contrat de Redynamisation des Sites de Défense (CRSD) ont aussi été abordées.

Il a ainsi été question, notamment, de la suite des Assises des outre-mer, du plan et du contrat de convergence, du Centre de mémoires dédié au nucléaire en Polynésie, des indemnisations des victimes des cancers radio-induits, et du transfert des trois aérodromes de Bora Bora, Rangiroa et Uturoa, ainsi que de la modernisation et de l’extension de l’aéroport de Faa’a.

(Crédit photo : Cabinet du haut-commissariat de la République en Polynésie française)

Le Haut-commissaire s’est aussi entretenu ce matin avec Gaston Tong Sang, Président de l’Assemblée de Polynésie française. (Crédit photo : Cabinet du haut-commissariat de la République en Polynésie française)

Dominique Sorain a également la charge de préparer la visite du président de la République française, programmé au mois d’avril 2020. Celle-ci devrait comprendre deux grandes séquences : une séquence dédiée aux Polynésiens et une séquence internationale sous la forme d’un “One Planet Summit – Océanie”. La venue du Président devrait coïncider avec le lancement des travaux du futur centre de mémoire des essais nucléaires à Papeete. Un projet qui ne convainc pas certaines associations, comme 193 qui s’en est retirée en juin dernier.